Le p’tit déj de Noël Salle du SPOT Dinard

Le p’tit déj de Noël

Salle du SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 09:00:00

fin : 2025-12-24 10:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Rejoignez le CCAS de Dinard pour partager le P’tit Déj de Noël au SPOT. Chacun peut apporter quelque chose à partager.

Renseignements et inscription auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou sur place à l’accueil du CCAS 57 rue des Minées 35800 Dinard. .

