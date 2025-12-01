Le p’tit déj de Noël Salle du SPOT Dinard
Le p’tit déj de Noël
Salle du SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-24 09:00:00
fin : 2025-12-24 10:00:00
2025-12-24
Rejoignez le CCAS de Dinard pour partager le P’tit Déj de Noël au SPOT. Chacun peut apporter quelque chose à partager.
Renseignements et inscription auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou sur place à l’accueil du CCAS 57 rue des Minées 35800 Dinard. .
Salle du SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
