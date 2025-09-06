Le P’tit déj’ des associations École Pierre Meunier Arnay-le-Duc
Le P’tit déj’ des associations École Pierre Meunier Arnay-le-Duc samedi 6 septembre 2025.
École Pierre Meunier 1 Rue de la 1ère Armée Française Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:30:00
2025-09-06
Pour bien démarrer la rentrée, venez nous retrouver au p’tit dej’ des associations !
Plusieurs associations et intervenants présents pour vous présenter leurs activités et fonctionnement.
Inscription aux activités du centre social directement sur place. .
École Pierre Meunier 1 Rue de la 1ère Armée Française Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr
