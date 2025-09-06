Le p’tit déj est servi ! Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

Le p’tit déj est servi ! Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud samedi 6 septembre 2025.

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

La Maison pour Tous de Saint Aubin le Cloud vous invite à ses portes ouvertes autour d’un petit déjeuner café/croissant ! La saison commence par une (re)découverte de deux activités proposées à la MPT yoga réveil à 9h00 puis danse afro-brésilienne à 11h00. .

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 mptstaubin@wanadoo.fr

