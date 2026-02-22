Le P’tit Déj’ Nouveautés ! Ludothèque Thèze

Le P’tit Déj’ Nouveautés !

Ludothèque Chemin Fanget Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le P’tit Déj’ Nouveautés revient ! L’équipe vous invite à venir découvrir les nouveaux jeux de société autour d’un petit déjeuner. Quelques jeux à partir de 7 ans, ainsi que des jeux à partir de 8 ans. Sur inscription, places limitées. .

Ludothèque Chemin Fanget Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 10 08 ludothequetheze@cclb64.fr

