Le P’tit Festi de la BD Ensisheim

Ensisheim

Le P’tit Festi de la BD

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Fort d’une première qui aura touché près de 1 000 participants, une deuxième édition du P’tit Festi de la BD est organisée avec, déjà, des auteurs prestigieux au programme, notamment l’illustratrice et dessinatrice Anne Teuf, autrice de Finnele aux éditions Delcourt, ainsi que Dawid, l’auteur de la série Supers très appréciée des jeunes et moins jeunes. David Cathelin, alias Dawid, sera également présent dès le matin pour vous présenter une exposition sur la série qu’il a conçue avec Frédéric Maupomé, le scénariste des Supers.

* De 10h00 à 11h30 Conférence rencontre avec l’auteur DAWID, découvrez le métier d’auteur illustrateur et les coulisses de fabrication de la série Supers

* De 10h30 à 12h00 atelier dessin fantasy, à partir de 8 ans et sur inscription

* De 11h30 à 12h30 Remise du Prix BD jeunesse Bulles en réseau

* De 14h00 à 17h00 Troc BD solidaire, apportez les BD que vous ne lisez plus et repartez avec de nouvelles pépites

Séances dédicaces et rencontres avec les auteurs du festival

* De 14h30 à 15h15 Présentation des nouvelles acquisitions BD disponibles à la médiathèque

* De 15h30 à 16h30 Spectacle Mukashi Mukashi volume 2 avec le conteur Fred Duvaud. Découvrez les contes traditionnels japonais interprétés façon manga.

À partir de 7 ans, l’inscription est conseillée.

* De 16h45 à 17h30 Session de quizz en famille. Formez des équipes et testez vos connaissances autour de la BD. Des bons cadeaux sont à gagner !

En continu 10h à 12h et de 14h à 17h

-Ventes de BD et mangas par la librairie spécialisée Tribulles

-Dessins sur cailloux, à partir de 4 ans

-Création de badges personnalisés et imprimantes 3D

-Photobooth

-Maquillage pour petits et grands sur le thème de la BD

-Création multimédia immersive dans une BD

-Exposition Les coulisses de fabrication de la série Supers

Buvette et petite restauration assurée par le groupe Téléthon d’Ensisheim. 0 .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 22 mediatheque@ensisheim.net

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English :

L’événement Le P’tit Festi de la BD Ensisheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Centre Haut-Rhin Ensisheim