Le P’tit festin de la mousse Rue de l’Arsenal Rocroi

Rue de l’Arsenal Bastion du Roy Rocroi Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
repas
Dans les salles du Bastion du Roy venez profiter dès 14h de 4 brasseries locales Les coulous, BAH, BH, la bière de RocroyAnimation musicale Repas jambon à la broche sur réservation avant le 17 décembre.
Rue de l’Arsenal Bastion du Roy Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 79 01 57 35
English :
In the rooms of the Bastion du Roy, come and enjoy 4 local breweries from 2pm: Les coulous, BAH, BH, la bière de RocroyMusical entertainmentSpit-roasted ham on reservation before December 17.
L’événement Le P’tit festin de la mousse Rocroi a été mis à jour le 2025-11-26 par Ardennes Tourisme