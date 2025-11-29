Le P’tit festin de la mousse Rue de l’Arsenal Rocroi

Le P’tit festin de la mousse

Rue de l’Arsenal Bastion du Roy Rocroi Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Dans les salles du Bastion du Roy venez profiter dès 14h de 4 brasseries locales Les coulous, BAH, BH, la bière de RocroyAnimation musicale Repas jambon à la broche sur réservation avant le 17 décembre.

Rue de l’Arsenal Bastion du Roy Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 79 01 57 35

English :

In the rooms of the Bastion du Roy, come and enjoy 4 local breweries from 2pm: Les coulous, BAH, BH, la bière de RocroyMusical entertainmentSpit-roasted ham on reservation before December 17.

