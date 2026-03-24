Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac

Le p’tit festival

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La Traversée Merveilleuse , Compagnie Tactus Camion-Théâtre de l’Ouest

Un garçon est contraint de quitter sa terre natale. Il n’emporte avec lui qu’un peu de terre dans une tasse.

Jour après jour, il entre dans ce nouveau monde fascinant de soleils, de nuits étoilées, de tempêtes, d’animaux marins qui viennent le saluer.

Il vit la solitude, la peur, la nostalgie, accompagné par ses souvenirs et les visions de ses rêves.

Un matin, une petite pousse a germé dans sa tasse. Elle devient peu à peu un arbre qui lui donne de l’ombre et des fruits…lorsqu’une secousse advient. Il accoste avec son arbre…

Ce spectacle est accessible pour les enfants dès 1 an.

Durée de 30 minutes. .

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le p’tit festival

L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides