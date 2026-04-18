Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac

Le p’tit festival

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un tyran impose son histoire au monde, il veut être adulé par son peuple, qu’on lui voue un culte de la personnalité qui dépasse l’entendement.

Mais dans le temps du rêve, dans cette alchimie entre songe et réalité, dernier bastion de la résistance, le Roiseau écoute et recueille les murmures de la terre pour les transmettre aux oiseaux afin de continuer à inspirer les poètes.

Un conte moderne tout public pour deux comédiens.

Où poésie et burlesque se mêlent pour se redonner du courage, pour retrouver notre capacité de nous émerveiller.

Ce spectacle est accessible aux enfants dès 8 ans.

Durée 1 heure. .

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le p’tit festival

L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides