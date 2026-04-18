Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac
Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac samedi 18 avril 2026.
Le p’tit festival
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Opération Berlingot , Compagnie La Baleine embusquée
Pol et Clémentine, deux scientifiques un peu farfelus, ont perdu leur précieuse invention la bulle du consentement..
Qu’à cela ne tienne, ils décident de la recrée à partir de zéro.
Mais avec ces deux clowns, les expériences tournent vite à la catastrophe!
Et si, finalement, leurs erreurs étaient finalement le meilleur moyen de comprendre ce qu’est le consentement?
Ce spectacle est accessible aux enfants dès 4 ans.
Durée de 40 minutes. .
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le p’tit festival
L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides