Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac

Le p’tit festival

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Opération Berlingot , Compagnie La Baleine embusquée

Pol et Clémentine, deux scientifiques un peu farfelus, ont perdu leur précieuse invention la bulle du consentement..

Qu’à cela ne tienne, ils décident de la recrée à partir de zéro.

Mais avec ces deux clowns, les expériences tournent vite à la catastrophe!

Et si, finalement, leurs erreurs étaient finalement le meilleur moyen de comprendre ce qu’est le consentement?

Ce spectacle est accessible aux enfants dès 4 ans.

Durée de 40 minutes. .

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le p’tit festival

L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides