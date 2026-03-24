Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac
Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac dimanche 19 avril 2026.
Le p’tit festival
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les Murmures du Roiseau , Collectif Pampa et Compagnie TEDUA .
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le p’tit festival
L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides