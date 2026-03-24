Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac

Le p’tit festival

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Théâtre 1 16h

Concert en avant toute , Compagnie Les P’tits sons

Concert jeune public et familial destiné aux enfants à partir de 3 ans, il est proposé par Laurent Menival, auteur, compositeur et interprète, accompagné par Matthieu Cahuzac.

Ce spectacle musical mêle créations personnelles et ambiances sonores variées, allant de la douceur acoustique aux rythmes plus dynamiques. Les chansons parlent de la vie de tous

les jours et captent l’attention des petits et des plus grands.

Ces deux musiciens donnent vie à un univers sensible et chaleureux, propice à l’éveil musical et à la rencontre artistique

Ce spectacle est accessible aux enfants dès 3 ans.

Durée 1 heure.

Théâtre 2: 17h30

Les Murmures du Roiseau , Collectif Pampa et Compagnie TEDUA .

Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le p’tit festival

L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides