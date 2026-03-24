Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac
Le p’tit festival Théâtre la gargouille Bergerac dimanche 19 avril 2026.
Le p’tit festival
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Théâtre 1 16h
Concert en avant toute , Compagnie Les P’tits sons
Concert jeune public et familial destiné aux enfants à partir de 3 ans, il est proposé par Laurent Menival, auteur, compositeur et interprète, accompagné par Matthieu Cahuzac.
Ce spectacle musical mêle créations personnelles et ambiances sonores variées, allant de la douceur acoustique aux rythmes plus dynamiques. Les chansons parlent de la vie de tous
les jours et captent l’attention des petits et des plus grands.
Ces deux musiciens donnent vie à un univers sensible et chaleureux, propice à l’éveil musical et à la rencontre artistique
Ce spectacle est accessible aux enfants dès 3 ans.
Durée 1 heure.
Théâtre 2: 17h30
Les Murmures du Roiseau , Collectif Pampa et Compagnie TEDUA .
Théâtre la gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le p’tit festival
L’événement Le p’tit festival Bergerac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides