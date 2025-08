Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’écoute ! | Balade et conférence Eymet

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’écoute ! | Balade et conférence Eymet samedi 23 août 2025.

Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’écoute ! | Balade et conférence

Col de Pouthet Eymet Dordogne

Au programme

9h Balade / conférence « à l’écoute de la forêt » , au Col de Pouthet, en compagnie de Bruno Wisniewski, animateur nature, ADN Conférences.

Et si on se mettait vraiment à l’écoute des arbres et de la biodiversité qui nous entourent ?

10h30 Sortie découverte du chemin agro-naturaliste d’Eyssal, en compagnie de l’association « Terre de Liens ». « Terre de liens » a créé un nouveau sentier agro-naturaliste en Dordogne ! 2 km, sur trois fermes du hameau d’Eyssal, le sentier propose une expérience originale alliant nature, agriculture et art.

Co-voiturage depuis le Col de Pouthet (trajet d’environ 30 minutes), repas tiré du sac après la balade.

18h Concert À l’écoute de la chanson , avec Catherine Colle, guitare et chant, et Anne Peulon, violon.

Suivi d’un repas partagé style « auberge espagnole » apportez vos couverts.

Nuit en bivouac dans la forêt pour les aventureux… .

Col de Pouthet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

