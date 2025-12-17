LE P’TIT FESTIVAL le sonambule Gignac

LE P’TIT FESTIVAL

le sonambule 2 avenue du Mas Salat 34150 GIGNAC Gignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Le P’tit Festival

Vendredi 06 mars

Nouvelle table ronde dans la poursuite de celle de septembre.

Thème la création artistique pour les enfants de 0 à 3 ans.

Ouvert à toutes et tous · sur inscription

Autour de la table

Marie-Aude Lacombe, artiste et chercheuse associée sur les enjeux de l’éveil artistique des tout-petits.

Stéphane Deal, directeur de l’Ocvh Le Sonambule, porteur d’un projet structurant à l’échelle du territoire en faveur des musiques actuelles, du jeune et très jeune public.

Un·e invité·e du réseau Enfance et Musique, apportant un regard transversal sur l’articulation entre action culturelle et accompagnement éducatif.

Suivi de création des artistes en résidence au Sonambule qui partageront leurs retours d’expérience auprès des professionnel.le.s, des bébés et de leurs familles.

Samedi 07 mars

The Place to BB

de 10h à 12h · Tarifs 10€ 5€

A partir de 6 mois

The Place to BB, c’est un cocon dédié aux tout-petits et à leurs familles, en accès libre, au moment où le printemps commence à pointer le bout de son nez. On y trouve un coin lecture et coloriage, des animations musicales et une foule de petites attentions pensées pour éveiller, apaiser et émerveiller les bébés. Ce moment tout en douceur est organisé avec la complicité de la Cie Lugana, la Cie du Baril et le réseau lecture de la CCVH, afin de vous offrir un espace sensoriel et accueillant… et dont le programme va bientôt éclore !

Dimanche 08 mars

La toute petite boîte · Cie Le Baril

10h + 11h

Dès 2 ans · Tarifs 10€ 5€

À l’intérieur de nos têtes, ça bouillonne des pensées, des rêves, des idées qui s’enlacent et tourbillonnent.

La toute petite boîte invite petit·es et grand·es à explorer ce joyeux monde intérieur à travers la musique électronique et le jeu.

Conçue par et pour les enfants, cette aventure immersive se termine en mouvement, le temps d’un DJ set participatif où chacun peut laisser parler son corps et son imagination. .

le sonambule 2 avenue du Mas Salat 34150 GIGNAC Gignac 34150 Hérault Occitanie

