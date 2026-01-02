Le p’tit Floréal musical: concert Tziganisky Entreprise Parmentier Épinal
Le p’tit Floréal musical: concert Tziganisky Entreprise Parmentier Épinal dimanche 10 mai 2026.
Le p’tit Floréal musical: concert Tziganisky
Entreprise Parmentier 6 Route de Gérardmer Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 17:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Fondé autour d’une interprétation virtuose des airs traditionnels, l’ensemble Tziganisky alterne entre des rythmes effrénés, évocateurs de joie et d’énergie, et des mélodies envoûtantes empreintes de mélancolie et de langueur, reflétant l’âme tzigane.
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa Région!Tout public
10 .
Entreprise Parmentier 6 Route de Gérardmer Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Founded around a virtuoso interpretation of traditional tunes, the Tziganisky ensemble alternates between frenetic rhythms, evocative of joy and energy, and haunting melodies imbued with melancholy and languor, reflecting the gypsy soul.
Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office!
L’événement Le p’tit Floréal musical: concert Tziganisky Épinal a été mis à jour le 2026-01-02 par OT EPINAL ET SA REGION