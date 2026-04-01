Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon
Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon dimanche 12 avril 2026.
Igon
Le P’tit Givré
Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Courses découvertes du trail pour les enfants de 7 à 17 ans, organisées par le club de l’Académie des Givrés de Nay.
Tous les enfants sont les bienvenus, ce sont des circuits ludiques, de découverte, dans une ambiance familiale et festive.
Sur inscription. .
Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 10 99 trailacademiegivres@yahoo.com
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English : Le P’tit Givré
L’événement Le P’tit Givré Igon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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