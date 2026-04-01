Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon

Igon

Le P’tit Givré

Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Courses découvertes du trail pour les enfants de 7 à 17 ans, organisées par le club de l’Académie des Givrés de Nay.

Tous les enfants sont les bienvenus, ce sont des circuits ludiques, de découverte, dans une ambiance familiale et festive.

Sur inscription. .

Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 10 99 trailacademiegivres@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le P’tit Givré

L’événement Le P’tit Givré Igon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay