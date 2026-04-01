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Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon

Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon

Le P’tit Givré Salle des sports d’Igon Igon dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle des sports d'Igon

Adresse : Rue de la Chênaie

Ville : 64800 Igon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Igon

Le P’tit Givré

Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Courses découvertes du trail pour les enfants de 7 à 17 ans, organisées par le club de l’Académie des Givrés de Nay.
Tous les enfants sont les bienvenus, ce sont des circuits ludiques, de découverte, dans une ambiance familiale et festive.
Sur inscription.   .

Salle des sports d’Igon Rue de la Chênaie Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 05 10 99  trailacademiegivres@yahoo.com

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English : Le P’tit Givré

L’événement Le P’tit Givré Igon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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