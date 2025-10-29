Le p’tit Halloween de RochechouAAAArt ! Salle Jacques Brel Rochechouart

Salle Jacques Brel Avenue de la gare Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Rendez-vous à la salle Quai Jacques Brel pour une animation participative et solidaire avec I’A.L.S.H. de Babaudus et le Relais Petite Enfance chat perché . Venez en famille dérober les bonbons et vous partager la récolte ! Adapté aux enfants jusqu’à 6 ans. Animation suivie par une heure du conte « Halloween » à la médiathèque de Rochechouart. .

Salle Jacques Brel Avenue de la gare Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

