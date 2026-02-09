Le P’tit Labo de la Laïcité Rue du Parc Bourbon-Lancy

Le P’tit Labo de la Laïcité

L’humour pour mieux comprendre la laïcité

En s’associant pour créer le spectacle Le P’tit labo de la laïcité, la Fédération des œuvres laïques de Savoie (FOL 73) et PDG Compagnie (théâtre d’improvisation) ont souhaité proposer aux structures scolaires et socioculturelles un outil à destination des jeunes de 9 à 14 ans, pour comprendre, échanger et lever les idées reçues sur la laïcité.

Cette œuvre théâtrale à visée pédagogique a initialement été produite pour la semaine de la laïcité 2023, dans le cadre du Réseau laïcité en Savoie en lien étroit avec la cité éducative de Chambéry.

La pièce met en scène un maître et son disciple, deux personnages loufoques et décalés, qui cherchent à éclaircir le concept de laïcité.

L’interaction avec le public et le recours à l’humour sont au cœur de ce spectacle en trois actes abordant tour à tour le vocabulaire, l’histoire et la laïcité au quotidien.

Les objectifs poursuivis sont pluriels

que les jeunes identifient le lien entre liberté religieuse et laïcité;

qu’ils perçoivent que la laïcité est au service d’une société multiculturelle;

qu’ils comprennent qu’elle est sa place dans l’organisation de notre société.

L’application pratique de la laïcité dans les structures éducatives et socioculturelles est également traitée.

https://pdg-compagnie.fr/les-spectacles/le-ptit-labo-de-la-laicite .

