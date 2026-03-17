Le P’tit marché de Bogève Route de Viuz-en-Sallaz Bogève

Le P’tit marché de Bogève

Route de Viuz-en-Sallaz Place du village Bogève Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-09 2026-11-13

Le p’tit marché de Bogève c’est un rendez-vous gourmand et musical sur la place du village de 16h à 21h un vendredi par mois d’avril à novembre.

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Route de Viuz-en-Sallaz Place du village Bogève 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 71 75 23 aymeline.letoucque@hotmail.fr

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English : Local Market: Le P’tit marché de Bogève

Le p’tit marché de Bogève is a food and music festival held in the village square from 4pm to 9pm one Friday a month, from April to November.

L’événement Le P’tit marché de Bogève Bogève a été mis à jour le 2026-03-17 par Môle et Brasses Tourisme