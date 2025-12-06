Le P’tit marché de Noël Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Le P’tit marché de Noël Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine samedi 6 décembre 2025.
Le P’tit marché de Noël
Le Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Samedi 6 décembre de 13h à 19h, le Saint-Hilaire vous convie à son P’tit marché de Noël au cours duquel vous pourrez déguster des crêpes sucrées et du vin chaud. .
Le Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
English : Le P’tit marché de Noël
German : Le P’tit marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Le P’tit marché de Noël Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Rives du Morvan