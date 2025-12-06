Le P’tit marché de Noël Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Le P’tit marché de Noël

Le Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Samedi 6 décembre de 13h à 19h, le Saint-Hilaire vous convie à son P’tit marché de Noël au cours duquel vous pourrez déguster des crêpes sucrées et du vin chaud. .

Le Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

English : Le P’tit marché de Noël

German : Le P’tit marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Le P’tit marché de Noël Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Rives du Morvan