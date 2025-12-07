Le P’tit Marché de Noël

7 Rue de la Mairie Saint-Omer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le 7 décembre à partir de 10 h 00 à la salle des fêtes de Saint-Omer.

Au rendez-vous, vide grenier Marché de produits locaux Vente de gourmandises et de petits cadeaux de Noël. Vente de vin chaud, chocolat, ect…

Le 7 décembre à partir de 10 h 00 à la salle des fêtes de Saint-Omer.

Au rendez-vous, vide grenier Marché de produits locaux Vente de gourmandises et de petits cadeaux de Noël. Vente de vin chaud, chocolat, ect… .

7 Rue de la Mairie Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 6 68 20 83 78

English : Le P’tit Marché de Noël

December 7 from 10:00 am at the Saint-Omer village hall.

At the rendez-vous, garage sale Local produce market Sale of delicacies and small Christmas gifts. Sale of mulled wine, chocolate, etc.

L’événement Le P’tit Marché de Noël Saint-Omer a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Suisse Normande