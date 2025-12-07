Le P’tit Marché de Noël Saint-Omer
Le P’tit Marché de Noël Saint-Omer dimanche 7 décembre 2025.
Le P’tit Marché de Noël
7 Rue de la Mairie Saint-Omer Calvados
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le 7 décembre à partir de 10 h 00 à la salle des fêtes de Saint-Omer.
Au rendez-vous, vide grenier Marché de produits locaux Vente de gourmandises et de petits cadeaux de Noël. Vente de vin chaud, chocolat, ect…
7 Rue de la Mairie Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 6 68 20 83 78
English : Le P’tit Marché de Noël
December 7 from 10:00 am at the Saint-Omer village hall.
At the rendez-vous, garage sale Local produce market Sale of delicacies and small Christmas gifts. Sale of mulled wine, chocolate, etc.
