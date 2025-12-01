Le P’tit Marché de Noël La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron
Le P’tit Marché de Noël La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 11 décembre 2025.
Le P’tit Marché de Noël
La Charpenterie 9 route de la Martière Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-11 17:00:00
fin : 2025-12-11 21:00:00
2025-12-11 2025-12-18
Marché de Noël avec plein de créateurs.rices !!
La Charpenterie 9 route de la Martière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 97 97 bertrand.hugot@wanadoo.fr
English :
Christmas market with lots of designers!
L’événement Le P’tit Marché de Noël Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes