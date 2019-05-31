Le p’tit marché de Saint Vincent sur Jabron Place du village Saint-Vincent-sur-Jabron

Le p’tit marché de Saint Vincent sur Jabron

Saint-Vincent-sur-Jabron

Le marché se déroule sur la place du village tous les vendredis d’avril à novembre de 9h à 12h. Vous y retrouverez vos producteurs locaux avec des produits de qualité, des artisans ainsi que des ambulants.

Place du village Le Village Saint-Vincent-sur-Jabron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 62 00 56

The market takes place in the village square every Friday from April to November from 9am to 12pm. You will find there your local producers with quality products, craftsmen as well as street vendors.

