Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux Bayonne
samedi 25 juillet 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux
Place Jacques Portes Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les P’tits Marchés d’été des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux vous donnent rendez-vous Place Jacques Portes, les samedis* de juillet et août avec une trentaine de stands originaux et de qualité.
Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux ! N’hésitez pas à partager l’info autour de vous. Bertako artisau, sortzaile, artista eta ekoizleen udako Merkatu Ttipiek hitzordua ematen dizute Jacques Portes plazan, uztaileko eta abuztuko larunbatetan*. Atsegin handiz ikusiko zintuzket asko eta asko! Ez izan zalantzarik informazioa zure inguruan partekatzeko! *PAS DE MARCHÉ LES SAMEDIS 11 & 18 JUILLET ET 15 AOÛT *MERKATU EZ LARUNBATETAN, UZTAILAK 11 & 18 ETA ABUZTUAK 15 .
Place Jacques Portes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 34 43 20 point8asso@gmail.com
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English : Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux
L’événement Le p’tit marché des artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux Bayonne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bayonne
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