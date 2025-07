Le P’tit Marché du Père Hilarion Maison du Père Hilarion Montauville

Le P’tit Marché du Père Hilarion Maison du Père Hilarion Montauville dimanche 10 août 2025.

Le P’tit Marché du Père Hilarion

Maison du Père Hilarion D105 Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Venez profiter du P’tit Marché du Père Hilarion producteurs et artisans locaux, restauration et buvette, animation musicale, tombola …

Dimanche 10 août, de 10h à 18hTout public

0 .

Maison du Père Hilarion D105 Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 28 54 78 robert.desmars@sfr.fr

English :

Come and enjoy the P’tit Marché du Père Hilarion: local producers and craftsmen, food and refreshments, musical entertainment, tombola…

Sunday, August 10, 10am to 6pm

German :

Genießen Sie den P’tit Marché du Père Hilarion: lokale Produzenten und Handwerker, Essen und Trinken, musikalische Unterhaltung, Tombola …

Sonntag, 10. August, von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

Venite a godervi il P’tit Marché du Père Hilarion (Piccolo Mercato di Padre Hilarion): produttori e artigiani locali, cibo e bevande, intrattenimento musicale, tombola…

Domenica 10 agosto, dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Venga a disfrutar del P’tit Marché du Père Hilarion (Mercadillo del Padre Hilarión): productores y artesanos locales, comida y refrescos, animación musical, tómbola…

Domingo 10 de agosto, de 10.00 a 18.00 horas

L’événement Le P’tit Marché du Père Hilarion Montauville a été mis à jour le 2025-07-22 par OT PONT A MOUSSON