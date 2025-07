Le p’tit marché du soir Saint-Germain-sur-Ay

Le p’tit marché du soir Saint-Germain-sur-Ay samedi 26 juillet 2025.

Le p’tit marché du soir

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Le DLB organise un petit marché d’une dizaines d’exposants. Des créateurs et artisans de Normandie y exposeront leurs créations. Les clients pourront boire un verre, manger nos tapas habituels, déambuler autour des stands tout en écoutant un groupe de musique qui sera présent également.

Le DLB organise un petit marché d’une dizaines d’exposants. Des créateurs et artisans de Normandie y exposeront leurs créations. Les clients pourront boire un verre, manger nos tapas habituels, déambuler autour des stands tout en écoutant un groupe de musique qui sera présent également. .

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 16 88 16 76 lesfinesgoules50@gmail.com

English : Le p’tit marché du soir

The DLB is organizing a small market with dozens of exhibitors. Designers and craftsmen from Normandy will be exhibiting their creations. Customers will be able to have a drink, eat our usual tapas, stroll around the stands and listen to a live band.

German :

Der DLB organisiert einen kleinen Markt mit einem Dutzend Ausstellern. Designer und Kunsthandwerker aus der Normandie werden ihre Kreationen ausstellen. Die Gäste können ein Glas trinken, unsere üblichen Tapas essen, um die Stände herumschlendern und dabei einer Musikgruppe zuhören, die ebenfalls anwesend sein wird.

Italiano :

Il DLB organizza un piccolo mercato con decine di espositori. Designer e artigiani della Normandia esporranno le loro creazioni. I clienti potranno bere qualcosa, mangiare le nostre solite tapas e girare tra le bancarelle ascoltando una band dal vivo.

Espanol :

El DLB organiza un pequeño mercado con decenas de expositores. Diseñadores y artesanos de Normandía expondrán sus creaciones. Los clientes podrán tomar algo, comer nuestras tapas habituales y pasear por los puestos mientras escuchan a una banda en directo.

L’événement Le p’tit marché du soir Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2025-07-23 par Côte Ouest Centre Manche