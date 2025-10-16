Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron

Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 16 octobre 2025.

Le P’tit Marché

La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 17:00:00
fin : 2025-10-16 20:00:00

Date(s) :
2025-10-16

Marché de producteurs locaux.
Coin chill & buvette
  .

La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 97 97  cdt.oleron@gmail.com

English : Le P’tit Marché

Local producers’ market.
Chill corner & refreshment bar

German : Le P’tit Marché (Der kleine Markt)

Markt mit lokalen Produzenten.
Chill-Ecke & Getränkestand

Italiano :

Mercato dei produttori locali.
Area relax e bar

Espanol : Le P’tit Marché

Mercado de productores locales.
Zona chill out y bar

L’événement Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes