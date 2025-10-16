Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron
Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 16 octobre 2025.
Le P’tit Marché
La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-10-16 17:00:00
fin : 2025-10-16 20:00:00
2025-10-16
Marché de producteurs locaux.
Coin chill & buvette
La Charpenterie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 97 97 cdt.oleron@gmail.com
English : Le P’tit Marché
Local producers’ market.
Chill corner & refreshment bar
German : Le P’tit Marché (Der kleine Markt)
Markt mit lokalen Produzenten.
Chill-Ecke & Getränkestand
Italiano :
Mercato dei produttori locali.
Area relax e bar
Espanol : Le P’tit Marché
Mercado de productores locales.
Zona chill out y bar
L’événement Le P’tit Marché Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes