Le P’tit Mercat Rue du Port Le Teich

Rue du Port Halle du port Le Teich Gironde

Ce marché éco -responsable, avec pour objectif zéro déchet, se déroule sous la halle du port.

Venez nombreux à la rencontre de producteurs et de créateurs locaux soucieux de l’environnement. N’oubliez pas vos contenants ou emballages bio dégradables.

Ambiance conviviale assurée, qui permet de créer un lien social entre consommateurs, artisans et producteurs. Food truck sur place.

Tout public

Entrée libre. .

Rue du Port Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 02 95

