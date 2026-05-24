Informations pratiques

Yerville

Le P’tit Monde de Bourvil

Place Jacques CHIRAC Yerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

L’Association Les Amis de Bourvil présente Le P’tit Monde de Bourvil , spectacle de chansons et sketchs en hommage au personnage cauchois.

En présence de sa nièce Gervaise, le dimanche 08 novembre 2026 à 15h à la salle des fêtes d’Yerville (place Jacques Chirac).

Tarifs: 13€ (-12ans: 5€)

Réservations au 06 18 93 25 64 ou 06 32 51 09 70 .

Place Jacques CHIRAC Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 93 25 64

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English : Le P’tit Monde de Bourvil

L’événement Le P’tit Monde de Bourvil Yerville a été mis à jour le 2026-08-21 par Communauté de communes Plateau de Caux