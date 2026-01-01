Le p’tit rossignol Théâtre Althéa Couffé

Le p’tit rossignol

Spectacle de théâtre et de danse

La cuisine de Raymond est silencieuse lorsqu’il rentre chez lui. Sa femme Denise vient tout juste de quitter ce monde, laissant un vide derrière elle.

Il feuillette son vieux carnet, dernier témoignage de sa vie à la ferme, et le fil de ses souvenirs se déroule. Des scènes passées de leur vie à deux se rejouent au rythme des chansons qu’elle chantait, elle, son P’tit Rossignol comme il aimait l’appeler. La venue d’un enfant, la mort d’un chat, les joies et les peines du quotidien paysan des années 50. L’occasion pour Raymond de revoir la Denise, et de lui confier parfois ce qu’il n’a jamais osé exprimer.

Au terme de ce voyage, la douleur de Raymond s’apaise. Il est maintenant prêt à partir, laissant en nous une marque touchante, comme l’écho d’une chanson .

