Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste ! Salle des Forges Bourbriac

Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste ! Salle des Forges Bourbriac samedi 11 avril 2026.

Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste !

Salle des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Réservation possible, 15 jours avant au Jardin Anglais 22 rue des Ponts Saint-Michel à Guingamp.   .

Salle des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 74 86 62 

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English :

L’événement Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste ! Bourbriac a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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