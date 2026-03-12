Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste ! Salle des Forges Bourbriac

Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste !

Salle des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Réservation possible, 15 jours avant au Jardin Anglais 22 rue des Ponts Saint-Michel à Guingamp. .

Salle des Forges Lieu-dit Les Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 74 86 62

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English :

L’événement Le P’tit théâtre Guingampais J’y suis, j’y reste ! Bourbriac a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol