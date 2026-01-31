LE P’TIT TRAIN CARNAVAL Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN CARNAVAL

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11

Venez célébrer un carnaval haut en couleur avec le P’tit Train !

Le P’tit Train Vignes et Loire paré de sa plus belle décoration aux couleurs du Carnaval, vous emmène pour une petite balade dans le centre-ville de Chalonnes et sur les quais de Loire pour sa parade. De retour à notre petit caveau place au défilé des costumes de nos passagers en musique avec le concours du plus beau costume enfant et adulte. Les gagnants se verront remettre une belle surprise !

De belles animations pour les petits seront ensuite organisées pour vivre un moment inoubliable de partage et de célébration du Carnaval. Vous aurez aussi le plaisir de déguster quelques gourmandises et boissons carnavalesques ! .

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

Come and celebrate a colourful carnival with the P?tit Train!

