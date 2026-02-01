LE P’TIT TRAIN DE L’AMOUR Ancien caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN DE L’AMOUR

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

2026-02-14

L’amour est dans le P’tit train de la Saint-Valentin 2025. Une soirée pour se retrouver ou se rencontrer

Que l’on soit en couple ou en mode célibataire, rien de tel qu’une soirée à Chalonnes-sur-Loire pour célébrer l’amour ou le rencontrer à bord du P’tit Train Vignes et Loire. Bien enveloppé dans un plaid bien chaud, on démarrera la soirée en dégustant une délicieuse coupe de bulles à bord du P’tit train qui vous emmènera pour une escapade nocturne romantique dans le joli centre-ville et vers les coteaux.

Vous succomberez ensuite au charme de votre partenaire ou votre voisin ou voisine en savourant un dîner dégustation musical concocté par notre chef Benoît Bélanger du restaurant le Relais de Loire et accompagné de bons vins d’Anjou du Domaine Marçais. Place ensuite à la danse pour terminer la soirée dans une ambiance festive et rythmée dans la joie et la bonne humeur !

Notre menu de la Saint Valentin

En entrée Terrine de poisson ou Médaillon de mousse de canard

En plat Mijoté de noix de joue de bœuf ou pavé de saumon

Dessert Tarte au citron meringuée ou fondant au chocolat

Nous vous contacterons pour vos choix de plats .

Ancien caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 82 68 77 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

L’amour est dans le P?tit train de la Saint-Valentin 2025. An evening to meet and catch up

