LE P’TIT TRAIN DE PÂQUES Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN DE PÂQUES

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Venez célébrer Pâques à bord du P’tit Train Vignes et Loire !

Au départ du caveau de dégustation de Chalonnes, embarquez à bord du P’tit Train pour une balade festive et gourmande. Au milieu du parcours, à Ardenay à Chaudefonds-sur-Layon, vous descendrez du train à la recherche des fameux oeufs de Pâques. Il s’agira de faire preuve d’observation pour trouver les œufs cachés ! Vous rencontrerez aussi la mascotte du P’tit Train qui viendra à votre rencontre avec son oeuf magique. Une façon originale et bien sympathique de profiter de ce week-end de pâques en famille, entre amis, en groupe ou même seul. La gourmandise et les friandises seront à l’honneur… Embarquez pour la chasse à l’oeuf…1,2,3…partez ! .

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

Celebrate Easter aboard the P?tit Train Vignes et Loire!

