Le p’tit tralala Cirque du Gamin Saint-Jean-d’Angély

Le p’tit tralala Cirque du Gamin Saint-Jean-d’Angély samedi 4 octobre 2025.

Le p’tit tralala

Cirque du Gamin 68 Faubourg Saint-Eutrope Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

12€ pass tous les spectacles

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Quatre spectacles sous le chapiteau du cirque du gamin.

Cirque du Gamin 68 Faubourg Saint-Eutrope Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 70 49 contact@cirquedugamin.com

English :

Four shows under the big top of the kid’s circus.

German :

Vier Aufführungen unter dem Zelt des Zirkus des Kindes.

Italiano :

Quattro spettacoli sotto il tendone del circo per bambini.

Espanol :

Cuatro espectáculos bajo la carpa del circo infantil.

