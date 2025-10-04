Le p’tit tralala Cirque du Gamin Saint-Jean-d’Angély
Le p’tit tralala Cirque du Gamin Saint-Jean-d’Angély samedi 4 octobre 2025.
Le p’tit tralala
Cirque du Gamin 68 Faubourg Saint-Eutrope Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
12€ pass tous les spectacles
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Quatre spectacles sous le chapiteau du cirque du gamin.
Cirque du Gamin 68 Faubourg Saint-Eutrope Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 70 49 contact@cirquedugamin.com
English :
Four shows under the big top of the kid’s circus.
German :
Vier Aufführungen unter dem Zelt des Zirkus des Kindes.
Italiano :
Quattro spettacoli sotto il tendone del circo per bambini.
Espanol :
Cuatro espectáculos bajo la carpa del circo infantil.
L’événement Le p’tit tralala Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-09-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme