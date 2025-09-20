Le puits d’eau potable Pasteur Puits d’eau potable Pasteur Chambéry

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Puits d'eau potable Pasteur Rue Pasteur, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes. Début de la construction du puits d'eau potable Pasteur en 1922 et mise en service en 1925. Découvrez d'où provient l'eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du quartier du faubourg Montmélian.

Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet….

