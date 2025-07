le Puy Grand Fête Beaumont

le Puy Grand Fête Beaumont dimanche 3 août 2025.

le Puy Grand Fête

Chapelle Du Puy Grand Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Dimanche 3 août à 12 h 30, le Comité des Fêtes organise son repas traditionnel (melon-jambon, confit de canard-frites, fromages et dessert, pour 20 euros, vin compris). La réservation est indispensable au 06 76 63 39 79.

À 15h, de nouveau à la Chapelle, la Compagnie Théâtre du Paradoxe, basée à Brive, vous propose un spectacle périlleux en termes de tentation Le Vin en scène , spectacle d’humour, de chansons, de poésie autour du vin, ce patrimoine culturel qui vaut bien une scène. Spectacle biodynamique interprété par CÉDRIC LAROCHE et SAAD AKALAY ! C’est tout simplement voyager ensemble l’espace d’un moment et vivre ensemble l’esprit du vin. La participation est libre.

On vous attend nombreux ! À très bientôt .

Chapelle Du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com

English : le Puy Grand Fête

German : le Puy Grand Fête

Italiano :

Espanol : le Puy Grand Fête

L’événement le Puy Grand Fête Beaumont a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze