LE PUZZLE DE L’ARCHÉOLOGUE, Parco Archeologico didattico del Livelet, Lago

LE PUZZLE DE L’ARCHÉOLOGUE Dimanche 14 juin, 14h30 Parco Archeologico didattico del Livelet Treviso

Les ateliers ne nécessitent PAS de réservation : vous pouvez vérifier les horaires et les modalités sur notre site. Le laboratoire est adapté à partir de 4 ans (4 à 6 ans avec l’aide d’un parent). L’atelier est inclus dans le billet d’entrée au Parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Le Livelet est ouvert de 10h00 à 18h00. Tout au long de la journée, nos archéologues vous guideront à la découverte de la vie dans un village palafittique entre 6000 et 3500 ans. L’événement est inscrit dans le calendrier de la manifestation internationale JOURNÉES EUROPÉENNES D’ARCHÉOLOGIE.

Pour le laboratoire de l’après-midi, nous demandons de l’aide à tous les petits participants : un archéologue négligé a mélangé des fragments de céramique provenant de différents sites… parviendront-ils à les recomposer, les dater, les classer et enfin les exposer au public ?

L’activité durera environ 1 heure et se déroulera toutes les heures. Vous pouvez participer avant ou après la visite guidée des palafittes, en vous inscrivant à la billetterie à votre arrivée. Convient aux enfants de 6 ans et plus (de 4 à 6 ans avec l’aide d’un parent).

Programme :

10h30-18h00 visites guidées des palafittes

14.30-17.30 atelier : LE PUZZLE DE L’ARCHÉOLOGUE, montage et étude des découvertes

14.00-17.00 cours pour adultes ALBUM PHOTO RELIÉ À LA MAIN Avec Giuseppe de Santis. Sur réservation et en nombre limité (30 euros par personne y compris les matériaux et l’entrée au parc)

Parco Archeologico didattico del Livelet Revine Lago Parco Archeologico didattico del Livelet Lago 31020 Treviso Veneto 327 854 8951 http://www.parcolivelet.it https://www.instagram.com/parcolivelet/;https://www.facebook.com/parcoarcheologicolivelet/

JEA

© Parco Archeologico didattico del Livelet – UNPLI Treviso