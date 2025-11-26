Le QG des makers

1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-17

Le QG des Makers est un nouveau rendez-vous mensuel proposé par la bibliothèque municipale de Gray, spécialement pensé pour les jeunes de 11 à 17 ans. .

1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01

English : Le QG des makers

German : Le QG des makers

Italiano :

Espanol :

L’événement Le QG des makers Gray a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY