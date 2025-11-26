Le QG des makers Gray
Le QG des makers Gray mercredi 26 novembre 2025.
Le QG des makers
1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
Date(s) :
2025-11-26 2025-12-17
Le QG des Makers est un nouveau rendez-vous mensuel proposé par la bibliothèque municipale de Gray, spécialement pensé pour les jeunes de 11 à 17 ans. .
1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01
