Le Quai des Services fête ses 1 an ! Boussac

Le Quai des Services fête ses 1 an !
2 Rue du Onze Novembre Boussac Creuse
Jeux de découverte de la Creuse Julia et Laura mettent à disposition des usagers les jeux Circino et Monopoly de la Creuse pour une découverte différente de notre département.
Pour adultes et enfants. .
2 Rue du Onze Novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
