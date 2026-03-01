Le Quart d’heure de lecture du Jardin de minuit se fait en mode connectée et à distance. Rejoignez notre club de lecture !

À l’occasion du Quart d’heure national de lecture, le Jardin de minuit ouvre une fenêtre en ligne sur les littératures kréyolphones ; celles qui ne figurent pas dans les compilations officielles.

Avec notre Bokantaj-liv, le quart d’heure, on le prend… Et on le prolonge.

Mardi 10 mars 2026. Quart d’heure national de lecture

Bokantaj-liv est une veillée de lectures partagées et en ligne.

Dans l’esprit de nos rencontres Bokantaj-pawòl (échanges entre langues créoles), nous proposons de rassembler, à distance, des lecteurs des îles, continents et des diasporas afin de partager des lectures à voix haute, des poèmes, des contes, des textes personnels ou des présentations de livres.

Les lectures peuvent se faire en français et dans toutes les langues créoles : martiniquais, guadeloupéen, haïtien, réunionnais, mauricien, seychellois, jamaïcain, saint-lucien, dominicain…

On se connecte pour lire ensemble, écouter les voix venues d’ailleurs et faire archipel par la lecture. Viens comme tu es !

Horaires des rencontres en ligne. Quelle heure chez toi ?

Quatre fenêtres pour couvrir l’archipel. Connecte-toi quand tu veux, reste quelques minutes ou plus longtemps.

Heures de Paris :

10h00 → 11h00 — Fenêtre Océan Indien

12h30 → 14h00 — Grande fenêtre — toutes les îles

18h00 → 19h30 — Fenêtre Europe et diasporas

21h30 → 22h45 — Fenêtre Caraïbe et Amériques

Quart d’heure de lecture #10marsjelis _ ta Lecture connectée au Jardin de minuit ; Crédits : Alexia de Saint John’s

Modalités de participation

Tu peux lire à voix haute ou simplement écouter.

Les lectures doivent rester courtes (2 à 4 minutes).

Textes personnels, contes, proverbes, poèmes, textes du domaine public ou courtes citations

Privilégie les textes du domaine public, les textes personnels, ou choisis un court passage (moins d’une page) d’un ouvrage que tu souhaites faire découvrir.

Merci d’éviter la lecture de longs extraits d’ouvrages contemporains protégés par le droit d’auteur et le partage de pages scannées.

Tu ne sais pas quoi lire ?

Une Carte des lectures kréyolphones te sera envoyée avec le lien Zoom. Elle propose des textes et des suggestions de lectures par territoire, en français et en créole.

Le lieu ?

Visioconférence. Accès Zoom

Le lien de connexion Zoom sera envoyé par email aux personnes inscrites via HelloAsso.

Un rappel sera envoyé la veille et le jour J.

Capsules. Si tu ne peux pas être en direct

Envoie-nous une capsule audio ou vidéo de 30 à 60 secondes : lis un texte qui compte pour toi, dis ton prénom et d’où tu lis.

Par email : adresse envoyée par email aux personnes inscrites via HelloAsso.

Par WhatsApp : lien envoyé par email aux personnes inscrites via HelloAsso.

Ces contributions seront rassemblées dans une création collective du Jardin de minuit après l’événement.

Données personnelles

Les informations collectées sont utilisées uniquement pour l’organisation de l’événement. Les participants seront informés en début de chaque session si un enregistrement est en cours. La participation à l’enregistrement est facultative : tu peux couper ta caméra ou quitter la session à tout moment. Tu peux demander la suppression de tes données à tout moment.

On se retrouve où et quand ?

mardi 10 mars 2026

En ligne — Zoom. Lien envoyé après inscription

Gratuit

Inscription : obligatoire

Les rendez-vous jusqu’au SILEK

Durant ces prochaines rencontres mensuelles, nous cheminerons de René Maran à nos contemporains jusqu’au SILEK (Salon International du Livre de l’Espace Kréyolophone) qui aura lieu Paris du 22 au 24 mai 2026.

Faire archipel par la lecture. Le Jardin de minuit — En route vers SILEK 2026 — Salon International du Livre de l’Espace Kréyolphone — 22-24 mai 2026, Paris

#10marsjelis #Kreyollywood #SILEK2026 #JardinDeMinuit

A l’occasion du Quart d’heure national de lecture du 10 mars 2026, le Jardin de Minuit, un rendez-vous littéraire inédit à Paris, se met spécialement en mode Club de lecture relié au monde, connecté et à distance.

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 22h45

gratuit

Lecture en ligne et à distance. Un lien zoom est envoyé par mail après inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-10T23:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-10T19:00:00+02:00_2026-03-10T22:45:00+02:00



https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com Inscription Jardin de Minuit Inscription Jardin de Minuit



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

