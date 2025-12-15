Le Quart d’Heure Info/ présence agence intérimaire SETT Agence RENNES NORD Rennes Lundi 5 janvier 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

L’actualité de l’emploi abordée en 15 min.

Comme chaque premier lundi du mois, retrouvons-nous en ligne pour Le Quart d’Heure Info à partir de 14h ! Pour rappel le 1/4 info se déroule uniquement en visio, vous recevrez le lien de connexion le jour même. Sera présente, toujours en visio, à partir de 14h15 L’entreprise SETT , agence intérimaire spécialisée en travaux grande hauteur pour vous présenter le métier de cordiste avec les postes proposés mais aussi les formations . L’essentiel de l’em

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-05T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-05T15:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/549896

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine