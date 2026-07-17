Le Quart’ île en folie, Le Quart’île, Vernier
samedi 29 août 2026 · Le Quart'île · Vernier
Informations pratiques
Le Quart’ île en folie Samedi 29 août, 11h00 Le Quart’île
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
La Maison de Quartier de Vernier-Village vous invite à partager une journée festive et conviviale à l’occasion de sa fête annuelle du Quart’île, placée cette année sous le thème de la kermesse.
Au programme : jeux, animations, musique, spectacle, château gonflable, barbe à papa, petite restauration et bar pour le plaisir des petits comme des grands.
Samedi 29 août, de 11h à 23h
Maison de Quartier de Vernier-Village
Le Quart’île Chemin de Mouille-Galand 21 · 1214 Vernier Vernier 1214 Genève [{« type »: « email », « value »: « mq.vernier@fase.ch »}]
Venez nombreux à la fête annuelle de la Maison de Quartier de Vernier-Village!
DR