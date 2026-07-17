Le Quart’ île en folie, Le Quart’île, Vernier

Informations pratiques

Le Quart’ île en folie Samedi 29 août, 11h00 Le Quart’île

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

La Maison de Quartier de Vernier-Village vous invite à partager une journée festive et conviviale à l’occasion de sa fête annuelle du Quart’île, placée cette année sous le thème de la kermesse.

Au programme : jeux, animations, musique, spectacle, château gonflable, barbe à papa, petite restauration et bar pour le plaisir des petits comme des grands.

Samedi 29 août, de 11h à 23h

Maison de Quartier de Vernier-Village

Le Quart’île Chemin de Mouille-Galand 21 · 1214 Vernier Vernier 1214 Genève [{« type »: « email », « value »: « mq.vernier@fase.ch »}]

Venez nombreux à la fête annuelle de la Maison de Quartier de Vernier-Village!

DR