Le Quartier de la Chapelle en Fêtes Ygos-Saint-Saturnin
vendredi 28 août 2026 · Ygos-Saint-Saturnin
Informations pratiques
Ygos-Saint-Saturnin
Le Quartier de la Chapelle en Fêtes
Route de la Chapelle Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez les fêtes du quartier de la chapelle
Au programme Balade pédestre, chants traditionnels et soirée Caperine Plancha Party, bodéga, spectacle musical, ball trap, restauration…. etc
Repas sur réservation
Venez découvrir les fêtes du quartier de la chapelle
Au programme
Vendredi
Balade pédestre de 4 km, remise de la clé, chants traditionnels et soirée Caperine Plancha Party
Soirée bodéga avec Le Petit Binôme en Moufles, spectacle musical et burlesque
Samedi
Ball-trap communal, sur invitation à Suzan, remise des prix à la Chapelle, concours de pétanque en doublette + jeux en bois, maquillage et sculpture de ballons (gratuit), repas champêtre 20 € / enfants -10 ans 10 €
Tourin, sauce de langue, faux-filet, frites, salade, fromage, café et vin compris
Soirée animée par Kopriak
Dimanche
Messe à l’église Notre-Dame de la Capère
Apéritif au kiosque et tirage de la bourriche
Repas 12 € / enfants 8 €
Repas sur réservation au 07 45 02 99 40 .
Route de la Chapelle Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 02 99 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Quartier de la Chapelle en Fêtes
Discover the festivities in the Chapelle neighborhood
On the program: Walking tour, traditional songs, and the Caperine Plancha Party, a bodega, a musical performance, clay pigeon shooting, food and drinks… and more
Meals by reservation only
L’événement Le Quartier de la Chapelle en Fêtes Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Morcenx