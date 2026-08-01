Informations pratiques

Ygos-Saint-Saturnin

Le Quartier de la Chapelle en Fêtes

Route de la Chapelle Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez les fêtes du quartier de la chapelle

Au programme Balade pédestre, chants traditionnels et soirée Caperine Plancha Party, bodéga, spectacle musical, ball trap, restauration…. etc

Repas sur réservation

Venez découvrir les fêtes du quartier de la chapelle

Au programme

Vendredi

Balade pédestre de 4 km, remise de la clé, chants traditionnels et soirée Caperine Plancha Party

Soirée bodéga avec Le Petit Binôme en Moufles, spectacle musical et burlesque

Samedi

Ball-trap communal, sur invitation à Suzan, remise des prix à la Chapelle, concours de pétanque en doublette + jeux en bois, maquillage et sculpture de ballons (gratuit), repas champêtre 20 € / enfants -10 ans 10 €

Tourin, sauce de langue, faux-filet, frites, salade, fromage, café et vin compris

Soirée animée par Kopriak

Dimanche

Messe à l’église Notre-Dame de la Capère

Apéritif au kiosque et tirage de la bourriche

Repas 12 € / enfants 8 €

Repas sur réservation au 07 45 02 99 40 .

Route de la Chapelle Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 02 99 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Quartier de la Chapelle en Fêtes

Discover the festivities in the Chapelle neighborhood

On the program: Walking tour, traditional songs, and the Caperine Plancha Party, a bodega, a musical performance, clay pigeon shooting, food and drinks… and more

Meals by reservation only

L’événement Le Quartier de la Chapelle en Fêtes Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Morcenx