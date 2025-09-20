Le quartier de la chocolaterie Poulain Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Réservation à partir du 8 septembre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Auguste Poulain rêve de fonder un empire du chocolat. C’est cette histoire que nous vous proposons de découvrir à travers le quartier et les bâtiments de son ancienne usine. En 2025, nous fêtons le bicentenaire de la naissance d’Auguste Poulain.

Stand Ville d'Art et d'Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Toute la journée, l'équipe du Service Ville d'art et d'histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l'année.

Visite commentée

Château de la Villette © Ville de Blois