Bourriot-Bergonce

Le quartier de la Gare en Fête !

Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Du 17 au 19 avril 2026, le quartier de la gare de Bourriot-Bergonce s’anime pour trois jours de festivités mémorables ! Le Comité des Fêtes vous a concocté un programme riche en convivialité !

Du 17 au 19 avril 2026, le quartier de la gare de Bourriot-Bergonce s’anime pour trois jours de festivités mémorables ! Le Comité des Fêtes vous a concocté un programme riche en convivialité

– Vendredi 17 Soirée festive dès 20h avec un repas entrecôte, suivie d’un Karaoké & Blind Test animé par Eric Domino.

– Samedi 18 Matinée sportive avec une marche déguisée (5 et 7 km) à 10h, concours de pétanque communal à 14h30, et soirée musicale avec Coco Menthe Musique autour d’un repas truite à la plancha.

– Dimanche 19 Grand vide-grenier & marché des créateurs (9h-17h), marché gourmand avec food trucks à 13h, et apéritif offert par la municipalité à 18h30.

Repas sur réservation avant le 12 avril.

Venez nombreux ! .

Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 31 23

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English : Le quartier de la Gare en Fête !

From April 17 to 19, 2026, the Bourriot-Bergonce station area comes alive for three days of memorable festivities! The Comité des Fêtes has put together a program full of conviviality!

L’événement Le quartier de la Gare en Fête ! Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT 40