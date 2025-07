Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Sous les chênes de la voie ferrée Bourriot-Bergonce

Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Sous les chênes de la voie ferrée Bourriot-Bergonce lundi 14 juillet 2025.

Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

Sous les chênes de la voie ferrée Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 08:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Au quartier de la Gare de Bourriot-Bergonce, la journée du 14 Juillet est sportive, ludique et gourmande !

Au quartier de la Gare de Bourriot-Bergonce, la journée du 14 Juillet est sportive, ludique et gourmande !

Le rendez-vous est donné à 8h30 pour prendre des forces avec un casse-croute avant une randonnée découverte. A 12h30, on cale son estomac avec un délicieux repas (Inscription avant le 7 Juillet !). Après une petite pause digestive, on décompresse à partir de 15h30 avec plusieurs activités ludiques (pétanque, quilles, cartes), puis à 18h on laisse le temps d’un instant la maladie bleue prendre le dessus afin de participer au concours de roucoulayres qui sera suivi à 18h30 de la remise des prix et du vin d’honneur. A 20h on se lèche les babines avec les grillades et à 22h, on termine sa journée en levant les yeux pour admirer le feu d’artifices qui illuminera le ciel de ses étoiles éphémères. .

Sous les chênes de la voie ferrée Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 27 67

English : Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

At the Bourriot-Bergonce train station, July 14th is a day for sport, fun and food!

German : Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

Im Bahnhofsviertel von Bourriot-Bergonce ist der 14. Juli ein sportlicher, spielerischer und leckerer Tag!

Italiano :

Nel quartiere della stazione Bourriot-Bergonce, il 14 luglio è una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e del cibo!

Espanol : Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

En el barrio de la estación de Bourriot-Bergonce, el 14 de julio es un día para el deporte, la diversión y la gastronomía

L’événement Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Landes d’Armagnac