Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Sous les chênes de la voie ferrée Bourriot-Bergonce

Informations pratiques

Bourriot-Bergonce

Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

Sous les chênes de la voie ferrée Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Au quartier de la Gare de Bourriot-Bergonce, la journée du 14 Juillet est sportive, ludique et gourmande !

Au quartier de la Gare de Bourriot-Bergonce, la journée du 14 Juillet est sportive, ludique et gourmande !

Le rendez-vous est donné à 8h30 pour prendre des forces avec un café-croissant avant une randonnée découverte. A 12h30, on cale son estomac avec un délicieux repas (Inscription avant le 7 Juillet !). Après une petite pause digestive, on décompresse à partir de 15h30 avec plusieurs activités ludiques (pétanque, quilles, cartes), puis à 18h30 on se désaltère au vin d’honneur. A 20h on se lèche les babines avec les grillades et à 22h30, on termine sa journée en levant les yeux pour admirer le feu d’artifices qui illuminera le ciel de ses étoiles éphémères. .

Sous les chênes de la voie ferrée Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 27 67

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English : Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet

At the Bourriot-Bergonce train station, July 14th is a day for sport, fun and food!

L’événement Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Landes d’Armagnac