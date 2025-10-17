Le quartier de la Gare gare de Soissons Soissons

Le quartier de la Gare Vendredi 17 octobre, 10h00, 14h00 gare de Soissons

Début : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T11:30:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T15:30:00

Une mallette oubliée, des cartes postales anciennes, des photos venues du futur…. Et un grand mystère à résoudre pour le Service Archives. Qui est le propriétaire et pourquoi n’est-il pas venu récupérer ses affaires ? Pour le découvrir, explorez les rues du quartier de la Gare en compagnie de Valérie et Karine. Etes-vous prêts à voyager dans le temps ?

En partenariat avec le service Archives GrandSoissons/Soissons.

