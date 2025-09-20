Le quartier de la Maladrerie, Aubervilliers quartier de la Maladrerie Aubervilliers Aubervilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Architectures en Seine-Saint-Denis, saison 2

Patrimoines contemporains (19e – 20e siècles) en Seine-Saint-Denis : transformation, reconversion et réhabilitation

De l’ancienne manufacture des allumettes à Aubervilliers aux abords de la Basilique à Saint-Denis, qu’il soit une ancienne imprimerie à Bobigny ou un immeuble de logements à réhabiliter, le patrimoine architectural évolue au fil du temps dans ses formes et ses usages. Cette saison 2 spécialement dédiée aux transformations des monuments et du territoire montre comment ces sites racontés par des historiens et des architectes traversent le temps. Les regards croisés mettent en valeur des édifices, parfois très récents, qui font la spécificité de la Seine-Saint-Denis.

L’ensemble des vidéos de la saison 2 sont également sous-titrées en anglais.

Retrouvez l’intégralité des capsules vidéos « Architectures en Seine-Saint-Denis » sur la chaîne YouTube du Département de la Seine-Saint-Denis

Vidéos sur le patrimoine architectural

Découpages, Département de la Seine-Saint-Denis