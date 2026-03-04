Le quartier des Émailleurs : Décors de façades, Square des Émailleurs, Limoges

Le quartier des Émailleurs : Décors de façades Jeudi 16 avril, 14h30 Square des Émailleurs Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

SPLENDEUR AUX ÉMAILLEURS

Entre square, hôtels particuliers et villas, le nom des rues vous parle de l’art de l’émail tandis que résonnent les souvenirs de l’écrivain Georges-Emmanuel Clancier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Venez parcourir un quartier résidentiel Belle Époque aménagé par un riche mécène. #Villedartetdhistoire #VilledeLimoges

