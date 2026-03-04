Le quartier des Émailleurs : Décors de façades, Square des Émailleurs, Limoges
Le quartier des Émailleurs : Décors de façades, Square des Émailleurs, Limoges jeudi 16 avril 2026.
Le quartier des Émailleurs : Décors de façades Jeudi 16 avril, 14h30 Square des Émailleurs Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
SPLENDEUR AUX ÉMAILLEURS
Entre square, hôtels particuliers et villas, le nom des rues vous parle de l’art de l’émail tandis que résonnent les souvenirs de l’écrivain Georges-Emmanuel Clancier.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Square des Émailleurs Square des émailleurs Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez parcourir un quartier résidentiel Belle Époque aménagé par un riche mécène. #Villedartetdhistoire #VilledeLimoges
Ville de Limoges